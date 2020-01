Na Capital, traficantes são presos com 10kg de cocaína avaliados em R$ 800 mil

Agentes da Delegacia de Repreensão ao Narcotráfico (DENARC) conseguiram retirar de circulação cerca de 10 kg de cloridrato de cocaína, além de R$ 820 em espécie. A apreensão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (3) na BR-317, sentido Brasiléia /Rio Branco. A identidade dos criminosos não foram reveladas.

Segundo o delegado Roberto de Oliveira Lucena, além da droga apreendida, dois homens, naturais de Rio Grande do Sul e Rondônia foram presos. Um deles é considerado o mandante do tráfico e foi preso em um hotel em Rio Branco, já o outro estava na caminhonete junto com o comparsa. “Na apreensão, estavam dois no carro, mas um deles conseguiu fugir do local. Eles furaram a barreira policial e entraram na mata “, relatou.

Lucena pontuou ainda que a droga seria enviada para fora do Acre para comercialização. “Após a confecção, a droga iria render cerca de R$ 800 mil aos traficantes”, declarou.

O delegado finalizou dizendo que a Polícia Civil deu um duro golpe no crime. “A gente tirou os 10kg que foram adquiridos por cerca de R$ 97 mil”, explicou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários