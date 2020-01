Nasce nos EUA filho de Andressa e Thammy; Gretchen celebra neto

Andressa Ferreira recebeu seu primeiro,filho, Bento, seu primeiro filho com Thammy Miranda, em Miami, nos Estados Unidos.

Para a Quem, a vovó Gretchen celebrou o momento especial. “Apaixonada. Que forte, que lindo, que tudo. Coração explodindo de amor”, disse ela, que conhecerá Bento apenas quando todos retornarem ao Brasil.

Thammy falou para a coluna de Léo Dias sobre a chegada do primeiro filho, que veio ao mundo com 4 quilos e 53 cm. “Não existe no mundo sensação melhor! Mas pra mim o que foi mais lindo, foi ver a força da minha esposa e estar com ela nesse momento! Ela é a mulher mais incrível que existe! Porque sem ela eu não teria ele!”, afirmou.

