Neri diz que ainda não tem posicionamento sobre eleição, mas que “há tempo para tudo”

“Esse balanço do Plano de Governo nos auxilia a verificar onde estamos avançando mais rápido e onde temos que empreender mais esforços. Este resultado não abrange toda a magnitude do que é o cuidado de uma Cidade, mas nos dá uma visão de como anda nosso trabalho, além do que se trata de um excelente mecanismo de transparência e controle social”, disse a prefeita Socorro Neri em avaliação sobre o destaque que teve o seu nome entre os prefeitos do Brasil que mais cumpriram as promessas de 2019.

A cidade de Rio Branco ficou em 4º lugar entre as capitais que mais prosperaram. Neri já cumpriu 59% das propostas e está bem acima da média nacional. “Este resultado não abrange toda a magnitude do que é o cuidado de uma Cidade, mas nos dá uma visão de como anda nosso trabalho, além do que se trata de um excelente mecanismo de transparência e controle social. O levantamento do G1 indica que nossa Prefeitura tem um percentual de execução extraordinário, considerando o cenário econômico adverso no nosso País”, continuou.

Quando questionada sobre as expectativas para 2020, a prefeita disse que pretende fazer um trabalho ainda mais exitoso. “Realizaremos mais em 2020 do que conseguimos em 2019. Isso graças ao planejamento e à contenção de despesas com atividade-meio que iniciamos em 2018”, explicou.

Eleições 2020

As especulações sobre o nome de Socorro Neri para encabeçar uma possível chapa nas próximas eleições, agora em 2020, são inúmeras, mas seu posicionamento ainda não está definido.

“Ainda não decidi. Acredito que tudo tem o tempo certo. Neste começo de ano estou concentrada nos ajustes e revisão do nosso planejamento. Iniciei hoje visita às regionais para colher subsídios a fim de hierarquizar as prioridades do plano de recuperação de vias públicas. Muito trabalho a ser feito”, concluiu.

