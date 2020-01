No AC, ativista LGBTQ+ posta ‘look camuflado’ após boatos sobre guerra: “Indo me alistar”

Enquanto muitos estão preocupados com a situação do Brasil no conflito que está sendo chamado nas redes de Terceira Guerra Mundial, o ativista LGBTQ+ Germano Marino mostrou que não está nem um pouco preocupado ou amedrontado.

Muito pelo contrário: nas redes sociais, ele mostrou que está ‘preparado’ para o acontecimento. “Indo me alistar (sic) pra guerra”, postou no WhatsApp Status, um recurso do WhatsApp para conteúdo multimídia rápido.

Germano é presidente do Fórum de ONG´s LGBT do Acre.

