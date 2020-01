No Acre, quatro suspeitos de cometer crimes acabam mortos durante ações criminosas

A PM, por meio do comandante Ulysses Araújo, já anunciou que concederá honrarias aos miliares pelo ato de bravura

O início de 2020, até agora, está marcado por 14 homicídios, entre estes estão quatro suspeitos que foram mortos durante ações criminosas no estado.

Três deles acabaram mortos após uma troca de tiros contra policias militares que acabaram agindo em prol da segurança pública da população. O primeiro a ser morto, foi no bairro João Eduardo, quando um adolescente teria tentado assaltar uma família que estava na calçada de casa acompanhado de um comparsa. Eles teriam tentando levar os celulares das vítimas. Houve reação, e ele foi morto no local por um policial Rodoviário Federal.

Em uma quarta-feira, outros dois foram mortos em troca de tiros com a polícia, após cometerem assalto em Senador Guiomard e se refugiarem em uma chácara na Vila Acre. Eles não resistiram aos tiros e foram a óbito.

O último ocorreu na noite deste domingo (12), um homem morreu após reação de um vigilante. Na troca de tiros, um deles foi atingido por um disparo e caiu desmaiado dentro da empresa. Ele morreu antes da chegada do serviço de atendimento.

A Polícia Militar do Estado do Acre, por meio do comandante Ulysses Araújo, já anunciou que concederá honrarias aos miliares pelo ato de bravura na ação contra os bandidos.

