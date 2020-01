No IFAC, Jesus Sérgio dialoga sobre construção de quadra, obras e casas em Tarauacá

O deputado federal Jesus Sérgio esteve reunido na manhã desta sexta-feira, 17, com os gestores do Instituto Federal do Acre (IFAC), em Tarauacá, para tratar sobre a construção da quadra poliesportiva coberta. Jesus Sérgio destinou R$ 850 mil para a construção da quadra.

Participaram da reunião, o coordenador Denis Borges, Diretora Administrativa, Daiana da Silva e a Tainã Bonfim. O Diretor Geral, Sérgio Guimarães da Costa Flórido, não pode participar devido afastamento para tratamento médico.

Na reunião foram tratados ainda assuntos de interesse da comunidade estudantil como, por exemplo, a iluminação da BR-364, no entorno do IFAC, e ainda sobre a necessidade de firmar um termo de cessão de parte do terreno para construção da nova entrada de Tarauacá e também para a construção de casas populares.

O deputado Jesus Sérgio destinou ainda R$ 8 milhões de emendas de bancada para construção de casas populares em Tarauacá. As obras para nova entrada da cidade serão realizadas com parte dos recursos de R$ 16 milhões destinados pelo deputado Jesus Sérgio para pavimentação de ruas.

