Nóbrega diz que está internado por causa de bactéria na próstata

Carlos Alberto de Nóbrega contou, nesta segunda-feira (13), nas redes sociais que foi diagnosticado com uma infecção na próstata. O apresentador, de 83 anos, foi internado no último fim de semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Anteriormente, ele mesmo havia divulgado um vídeo em que afirmava ter consumido um iogurte vencido.

“Primeiro quero agradecer o carinho com que vocês me receberam, com as respostas que mandaram pela minha saúde. Aconteceu uma coisa errada, uma grande coincidência. Eu falei daquele iogurte que tomei vencido. Realmente tomei, tomei vencido, mas não teve nada a ver. Foi uma incrível coincidência. O que tenho, depois de vários exames feitos aqui, é uma prostatite. Ou seja, a minha próstata é que está causando tudo isso. Não tem nada a ver com o que comi ou deixei de comer. Podia até ser melhor se fosse aquilo. É um problema na próstata”.

À coluna, a assessoria de imprensa do SBT afirmou que o apresentador está de férias e que, portanto, sua internação não irá interferir nas gravações do programa “A praça é nossa”.

A assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês não está emitindo comunicados sobre o estado de saúde de Carlos Alberto de Nóbrega.

