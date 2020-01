Nonato Vianna traz dicas, eventos e destaques em sua Coluna Social; confira

O ilustre casal Giseles e Tião Lessa comemoraram Bodas de Esmeralda de uma linda união

Há quarenta anos, dia 11 de janeiro, os jovens consolidavam enlace matrimonial na pacata cidade de Tarauacá. Ela (na época com 18 anos), filha de Manoel Guimarães Saraiva e Francisca Saraiva, ele (29 anos), filho de Nair Galvão Lessa e Teófilo Monteiro Lessa, fizeram juras de amor, para serem fieis, se amarem e se respeitarem, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de suas vidas, até que a morte os separem. O amor de Giseles e Tião, durante esses quarenta anos foi regado pelo aprendizado, companheirismo e respeito um ao outro. Felizes com a família construída, o casal tem quatro filhos, que estão todos encaminhados para a vida e bem sucedidos. Além dos lindos netos que dão ainda mais milhões de motivos para seguirem a jornada. Os filhos Lauro Saraiva Lessa, 38 anos, engenheiro agronômico, casado com Neiry Costa Lessa, pai do João Lucas (8 anos e de Maria Claria (3 anos); Teófilo Monteiro Lessa Neto, 37 anos, engenheiro civil, casado com Laisa Soares, pai do Benjamin (3 anos) e de liz (5 meses); Antônio Marcus Saraiva Lessa, 33 anos, médico e noivo de Luana Alencar e, encerraram com a linda princesa Samayra Maria Saraiva Lessa, 27 anos, e advogada.

Na noite de sábado, 11, comemoraram em sua residência, com muita alegria e alto astral, Bodas de Esmeralda. Uma noite pra lá de animada, com direito a boas lembranças do passado, dos “causos” e de personalidades da terrinha Tarauacá.

O menu de muito bom gosto, um delicioso risoto de camarão, feito pela filha Samayra, que deixou todo mundo satisfeito, com direito a mousse de chocolate com maracujá de sobremesa.

Vejam alguns flashs da noite em homenagem ao casal Giseles e Tião Lessa.



Famílias do Seringal Novo Horizonte receberam festa natalina pelas famílias do Ó e Aguiar

Solidariedade, respeito e amor ao próximo! É o que move as famílias de Tarauacá do Ó e Aguiar, fizeram mais de duzentas famílias felizes, com o Natal Solidário, realizado na sede do Seringal Novo Horizonte, localizada as margens do rio alto Muru, município de Tarauacá, de propriedade de Naldo do Ó. Uma equipe de voluntários se mobilizou e realizou o evento, com direito a presentes para as crianças e adultos que moram na comunidade e regiões circunvizinhas. Para alegrar ainda mais o evento e valorizar a beleza das lindas moças que moram na região, foi realizado um desfile, com a escolha da Miss da Fazenda Novo Horizonte. Essa primeira ação social foi sucesso total, deixando os participantes com sentimento de alegria e gratidão, se sentindo valorizados e ao mesmo tempo agradecidos por serem lembrados pelas famílias do Ó e Aguiar.

Meu Dever de Casa

As Escolas de Apoio Meu Dever de Casa detêm o uso exclusivo no Brasil do método estudo eficaz e têm como proposta incentivar a autonomia de estudo através da utilização de técnicas eficazes, dentro de um ambiente adequado, sempre seguindo as indicações das mais atuais descobertas da Neuroeducação.

Todas as atividades são individuais, cada criança no seu tempo e com sua necessidade específica, seja para fazer um dever de casa, seja para estudar para provas, fazer um trabalho escolar ou seguir algum dos cursos da grade. Cada um faz sua atividade sozinho e no seu tempo. Elas frequentam as unidades de duas a cinco vezes por semana e ficam de uma a duas horas executando suas tarefas escolares ou fazendo um dos cursos, sempre supervisionadas por um coach que as conduz, utilizando as técnicas exclusivas da escola, a um processo de estudo independente e muito mais eficaz.

A Escola de Apoio Meu Dever de Casa não oferece aulas particulares e não dispõe de explicadores. É um local para os estudantes cumprirem suas tarefas escolares e aprimorarem ou aprenderem melhor utilizando o que há de mais moderno em técnicas de estudo em um ambiente cuidadosamente preparado. Na Escola de Apoio Meu Dever de Casa, a criança aprende a estudar.

Além das unidades físicas, a Escola de Apoio Meu Dever de Casa conta com um time de educadores que atendem em casa, levando as técnicas, os cursos e as dicas, exatamente como acontece nas unidades físicas: são os coaches educacionais MDC.

Em Rio Branco, as franqueadas Giseles Maria Saraiva Lessa e Francisca das Graças Macedo estão à disposição para atendê-los. Travessa Fluminense, 40 – Aviário – (68) 99985-1097

Posse

A presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Procuradora de Justiça Giselle Mubarac Detori, dará posse aos Procuradores de Justiça Kátia Regina de Araújo Rodrigues – como Procuradora Geral de Justiça, Celso Geronimo de Souza – no cargo de Corregedor Geral e Danilo Lovisaro do Nascimento, Alvaro Luiz Araújo Pereira, João Marques Pires – nos cargos de Membros do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre, para o Biênio 2020-2022. A cerimonia acontecerá dia 31 de janeiro de 2020 – às 18h30min, no Auditório do Centro Universitário Uninorte.

Forever Bela

A empresária Cristina Galvão reinaugurou o seu empreendimento, com um novo conceito de moda, onde recebeu colunistas sociais, influenciadores e convidados para apresentar o novo espaço que tem padrão diferenciado, com atendimento de primeira linha e looks de muito bom gosto. A promouter Meyre Manaus assinou a produção do evento que foi sucesso. A Forever Bela está localizada na rua Rio de Janeiro, e a Cristina Galvão faz um convite especial a todos para conhecerem o que há de mais moderno e inovador do mundo fashion.

O fotógrafo James Pequeno não perdeu um flash registrando as personalidades que prestigiaram a reinauguração da loja.

Mamãe eu Quero

A garotada já espera ansiosa pelo tradicional Baile Carnavalesco voltado para o publico infantil, realizado por Meyre Manaus. A edição de 2020 acontecerá dia 23 de fevereiro, no AFA Jardim, que promete novamente surpreender as expectativas e deixar baixinhos e baixinhas felizes com grandes animações.

Sarah Barros brindou seus 18 anos

A estudante de medicina da UFAC, Sarah Barros, comemorou com familiares e amigos seletos seus 18 anos. Digna de todos os vivas, além de bela, uma das suas marcas registradas é a inteligência, simplicidade e foco, para ser uma profissional de sucesso.

L´Atelier Ile de Sa realizará durante o mês de janeiro o Bazar Beneficente com renda destinada ao Educandário Santa Margarida. A ação social também tem parceria com o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres. A ação tem o suporte da diretoria de Políticas de Assistência Social.

DJ BLACK JUNIOR

Um dos segmentos que tomou projeção de grande expressão foi o de DJ´S. Com uma pegada diferenciada, quem está sendo muito requisitado é o DJ Black Junior – especialista em casamentos, eventos coorporativos, baile de debutantes e eventos em geral. Um profissional de visão, que também contribui com ações sociais. Queres um DJ com referencial para o seu evento ou uma reunião de amigos? Um profissional que seleciona a trilha sonora conforme o seu estilo musical e de seus convidados? Que tem um olhar diferenciado no que há de mais moderno? Ligue para o Dj Black Junior (68) 99923-6928. O profissional indicado para o seu evento ser perfeito!

