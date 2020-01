O ano político mal começou e as ofensivas contra pré-candidatos já correm soltas

Representante

O competente jornalista e blogueiro Evandro Cordeiro é pré-candidato a vereador pelo município de Rio Branco. Há décadas atuando como jornalista, experiência social ele tem de sobra para representar a sociedade.

Compromisso

Evandro já foi testado nas urnas obtendo em uma campanha pé no chão, mais de 800 votos. Ele tem dialogando bastante com vários setores e vem ganhando muito apoio na área empresarial, onde também atua, assim como nas redações dos principais veículos de comunicação.

Na batalha

O chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, comandou na última quinta-feira, no auditório da Biblioteca Pública, uma reunião de alinhamento para colocar em execução os projetos financiados por bancos internacionais. De acordo Trindade, os recursos estão em pauta e a previsão com os financiamentos é de aquecimento da economia este ano.

Recapeamento de ruas

Dos recursos captados em parceria com a Caixa Econômica Federal, no montante de 48 milhões, parte dele será utilizado no recapeamento de vias urbanas. Seria bom a SEINFRA priorizar a avenida Chico Mendes, inclusive, com o paisagismo.

Licitações

Segundo o engenheiro Ítalo Medeiros que assumiu a SEINFRA, 300 milhões já foram licitados para obras estruturantes. A aplicação dos recursos será imediata. A meta do Palácio Rio Branco é acelerar a geração de emprego e renda.

Ataques

O Carnaval nem chegou e a movimentação pelas redes sociais já é intensa visando as eleições deste ano. Emedebistas de carteirinhas disparam fotos de Minoru Kimpara com lideranças petistas, entre elas, o engenheiro Marcus Alexandre e o ex-senador Jorge Viana.

Carimbo vermelho

A ofensiva vinda da Casa Azulada, visa carimbar a sombra petista na figura de Kimpara que, por enquanto, lidera a corrida eleitoral segundo pesquisas. A ordem partiu da executiva do MDB.

Qualitativa

O governador Gladson Cameli não vai mudar sua postura técnica. E não tem motivos para tal. Ele vai decidir quem apoiar nas eleições municipais os pré-candidatos que se destacarem em pesquisas qualitativas. Essa receita ele seguiu desde a sua primeira eleição. Deu certo.

Pé no chão

Não se enganem que o Palácio Rio Branco vai condicionar apoio político ao orçamento público. Cameli nunca misturou dinheiro público com campanha eleitoral e não será no governo que vai arriscar o seu CPF.

Avaliações

Equipe de secretários e diretores fazem uma avaliação do que foi errado em 2019 e projeções para investimentos em 2020. A ordem do governador é errar menos, unificar ações e uma gestão falando a mesma língua.

ICMS

O prefeito do município de Acrelândia, Ederaldo Caetano, tem razão quando cobra revisões na política de distribuição do ICMS. É uma das cidades com zona rural mais produtiva e que menos recebe alíquota do imposto. Ele erra quando joga essa conta na cota do governador, quem delibera e deliberou sobre o assunto foi a Assembleia Legislativa do Acre.

Violência

A violência já não escolhe mais classe social, chegou à sogra da secretária de Fazenda, Semírames Plácido. Ela soube da notícia antes de entrar em um planejamento estratégico. Emoção tomou conta do evento.

Convite

Jornalista Rogério Wenceslau, ex-porta-voz do Governo de Gladson Cameli, promove na próxima segunda-feira (20) o lançamento de sua pré-candidatura a prefeito de Rio Branco pelo Partido Social Liberal. O evento será realizado às 10 horas, na sede do PSL (Avenida Ceará, 320, bairro da Habitasa).

Ninguém escapa

Nem o Marcelo Bimbi escapou da onda de assaltos. Só que no caso dele, o susto aconteceu na saída de um banco, no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Em Manaus, a onda de violência também segue desenfreada.

Fora PT

O bota fora em cargos comissionados com DNA petista mostra perfeitamente que rumo a prefeita Socorro Neri deseja tomar nestas eleições. Mostra, por outro lado, o tamanho do desgaste da sigla. Antigamente, prefeito nenhum teria a coragem de exonerar cargos ligados aos irmãos Viana.

