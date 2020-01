“O coronavírus pode tomar proporções inimagináveis”, diz médico no Acre

Após a repercussão de casos do coronavírus confirmados na China, suspeitos no Perú e em alguns estados do Brasil, o médico e imunologista Guilherme Pulici concedeu uma entrevista ao ContilNet nesta quarta-feira (29) para falar sobre o assunto que tem provocado medo em boa parte da população mundial.

“O coronavírus pode tomar proporções inimagináveis”, disse o especialista.

Confira na íntegra:

