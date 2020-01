Orçamento de R$ 6,6 bilhões para 2020 é sancionado pelo governador Gladson Cameli

A Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano, no valor de R$ 6,6 bilhões, aprovada no plenário da Assembléia Legislativa do Acre (Aleac), foi sancionado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Do montante, cerca de R$ 284 milhões devem ser destinados à saúde; R$ 357 milhões para a educação e R$ 78,4 milhões para segurança do estado. A gestão estadual começa a executar os recursos previstos a partir deste mês. No ano de 2019, a LOA executada foi deixada pela gestão anterior de Tião Viana.

No artigo 46 da LOA, foi fixado que a Reserva de Contingência do orçamento poderá ser reforçada por recursos de outros órgãos e unidades administrativas, como também pela reestimativa da receita e pelo excesso de arrecadação.

Também foi sancionado pelos deputados o Plano Plurianual (PPA) para quadriênio 2020/2023.

