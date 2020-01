Os pré-candidatos apresentaram críticas, mas nenhuma proposta para segurança pública

Propostas

Até agora os pré-candidatos a prefeito que bateram no setor de segurança pública se limitaram as críticas. Nenhuma proposta foi apresentada. Essa estratégia de bater por bater é muito repudiada pela população, Bocalom já foi vítima do próprio veneno.

Equilíbrio

A deputada federal Vanda Milani, durante entrevista no Papo de Cafezinho, programa da Rádio Aldeia FM, foi muito feliz quando falou que existe muita responsabilidade nas propostas que estão sendo apresentadas para a Reserva Chico Mendes, em Xapuri, e a Serra do Divisor.

Pacto internacional

Ela participou recentemente da COP-25 representando a Câmara dos Deputados, disse que antes de qualquer intervenção ou mudança de status de sustentabilidade, existe um debate em que o respeito às leis e pactos ambientais serão respeitados. “Não estamos fazendo nada a toque de caixa, a única certeza que temos é que de florestania não se vive em lugar nenhum do planeta”, disse.

Conselho

O secretário de meio ambiente Israel Milani e o diretor do IMAC, André Hassen, formaram o Conselho do Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (CFERG) no município de Tarauacá. Ao todo, 21 instituições compõem o conselho, que vai colaborar com a gestão do plano de manejo e principalmente fortalecer o diálogo com as comunidades. Representantes das várias associações e cooperativas locais marcaram presença e elogiaram a ação estratégica.

Sem definição

A Frente Popular continua sem definição de pré-candidatura em Rio Branco. Segundo a coluna apurou, a executiva estadual acredita ainda em diálogo com a prefeita Socorro Neri. Exonerados da Partido Verde transformaram o setor de cultura em muro de lamentações essa semana.

Mal Exemplo

O ministro Ricardo Sales vem mantendo um discurso ruim para os petistas do Acre e a ex-senadora Marina Silva. Nas audiências públicas convocadas em Brasília ele faz questão de dizer que o Acre é exemplo da política errada de sustentabilidade pregada pelo PT. Ele cita entre os projetos mal executados o Canal da Maternidade e o igarapé São Francisco.

Nos bastidores

O ex-secretário de Infraestrutura Thiago Caetano, tem gastado muita sola de sapato na tentativa de viabilizar sua pré-candidatura à prefeitura de Rio Branco. Tem conversando com grandes e pequenas lideranças políticas, padre, bispo, pastores… Experiente, o progressista sabe que ninguém chega sozinho em lugar algum, principalmente quando a pretensão é majoritária.

Em Senador Guiomard

O prefeito André Maia tem dito que é candidato à reeleição por onde passa e que conta com o apoio do Senador Sérgio Petecão (PSD-AC). No partido a conversa é outra, há quem diga que todos darão as costas ao prefeito que segundo pesquisas, segue mais queimado do que roçado em época de verão.

Encontro

Está confirmado o encontro de lideranças evangélicas no sábado, dia 8 de fevereiro para tratarem de pautas com relação à Segurança Pública e a participação das igrejas em propostas que serão apresentadas ao governador Gladson Cameli.

Alojamento

A equipe do Nauas está hospedada na Arena da Floresta. Parte onde funcionava a secretaria de Turismo se transformou em alojamento. A delegação toda é de fora, do sul e os atletas também. O cartão de visita do futebol acreano apresentado aos turistas não foi nada boa. Por essas e por outras, o Independência desistiu de participar do campeonato profissional esse ano.

Notícia badalada

Durante esta semana, as equipes de merendeiras, agora reconhecidas como educadoras alimentares das escolas da rede pública estadual, participam da formação continuada A Importância de Nutrição Escolar e os Avanços para 2020. Como a coluna tem adiantado, hoje esse é o projeto que mais tem elevado o nome do governador Gladson Cameli, além, da doação do fardamento escolar.

DNA da primeira dama

Nunca é demais lembrar que, o incremento da nova merenda escolar tem o DNA da primeira dama Ana Paula Cameli. Ela se empenhou diretamente nessa proposta. A abertura da escola de Gastronomia na Cidade do Povo é parte dessa força tarefa por uma nova educação.

