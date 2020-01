Osmir Lima ainda não sabe se vai para a articulação política do governo

O ex-deputado federal Osmir Lima, cotado para assumir a articulação política do governo Gladson Cameli (Progressistas), ainda não tem certeza sobre isso. A razão é simples, segundo ele disse ao Blog do Evandro Cordeiro. “O governador não falou comigo. Portanto, vamos deixar esse assunto para depois”, afirmou o ex-constituinte.

Osmir é otimista em relação ao futuro do Acre, quando perguntei sobre a economia e a própria política. “Com relação ao Acre estou otimista, face a vários fatos: pagamentos de funcionários atrasados, parte de terceirizados, empresários; renegociação de dívidas, empréstimos bancários, reforma da previdência, entre outras medidas de impacto financeiro.

Com relação à política vejo que chegou a hora da criação de um conselho político apartidário, isto é que não represente partidos políticos, mas com a missão inicial de conversar com eles, discutindo as eleições municipais, o que eles definem como prioridades para os próximos anos de governo, entre outros temas de relevância para manter unidos os partidos .que deram sustentação à candidatura do Governador Gladson e ajudar a manter unida a equipe governamental. São apenas alguns dos temas que precisam ser colocados em prática”, disse.

