Pai da atriz Isis Valverde morre de infarto durante trilha de moto em Minas Gerais

Luto

Pai da atriz Isis Valverde morre em trilha de moto; corpo é velado em MG. Professor Rubens Valverde tinha 65 anos e morreu de infarto durante uma trilha de moto no Sul de Minas Gerais.

Previsão

Friale: “No Acre, tempo instável, com chuvas a qualquer hora. Em algumas áreas, pode chover forte, com raios, principalmente no leste e no sul do estado. A umidade do ar mínima, na parte da tarde, varia entre 65 e 85%, no leste e no sul do estado, e entre 55 e 75%, nas demais áreas”.

Temperaturas

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC.

Tensão no Oriente Médio

G1: “Os EUA exigem o fim de ataques a bases militares do Iraque, depois que 8 foguetes de origem desconhecida atingiram Al Balad, no norte do país, e feriram 4 soldados iraquianos. A base atingida pelos mísseis no domingo abriga tropas americanas”.

Protestos no Irã

Irã tem 2º dia de protestos após governo admitir que derrubou avião por erro. A aeronave foi derrubada por um míssil logo depois de o Irã atacar bases militares americanas no Iraque, em uma retaliação contra os EUA pela morte do general iraniano.

Concursos

Ao menos 219 concursos públicos estão com inscrições abertas para mais de 23 mil vagas pelo país. Os salários chegam a R$ 19,8 mil na Prefeitura de Campo Novo do Parecis e R$ 19 mil na prefeitura de Ipiranga do Norte (ambas em Mato Grosso).

