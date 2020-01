‘Papudinha’ é desativada em Rio Branco e presos são redistribuídos em outros presídios

Quase 100 presos foram transferidos da Unidade Prisional 4 (UP4), conhecida como “Papudinha”, nesta quinta-feira (16), como resultado da criação da Polícia Penal no Acre.

Nove vão ser transferidos para o presídio de Senador Guiomard e os outros para o presídio Francisco D’Oliveira Conde (FOC), de acordo com a direção do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN).

A unidade será fechada pelo órgão.

Imagens enviadas à nossa reportagem mostram os presos carregando colchões e outros pertences do espaço para carros de mudança. O movimento já vem ocorrendo há pelo menos duas semanas.

