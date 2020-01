Passarela Joaquim Macedo e o Rio Acre, no Centro da Capital

Passarela Governador Joaquim Macedo, inaugurada em 2006, pelo então governador Jorge Viana, a obra é um dos principais cartões-postais de Rio Branco, a Capital do Acre e é uma das ligações entre o primeiro e o segundo distritos.

A foto do dia é do leitor Marinho Moraes.

