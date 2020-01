Pastor se pronuncia sobre vídeo do filho casado pegando nas partes íntimas de outra

Após mais uma polêmica envolvendo Saulo Poncio, Marcio Poncio, pai do cantor, resolveu se pronunciar. No Instagram, o pastor criticou fortemente o vídeo que vazou do filho enquanto ele estava em clima de romance com uma mulher em uma festa em Búzios, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o músico chegou a colocar a mão na bunda da moça.

“Olá. Acaba que como somos uma família, o que acontece com um, todos aqui em casa sentimos muito. Sendo assim só posso pedir milhões, bilhões de desculpas a todos pelo mau comportamento do meu filho Saulo“, iniciou Marcio.

Na sequência, ele criticou o comportamento de Saulo: “Acho que ele passou de todos os limites. Tudo o que foi mostrado já nos basta para concluir o ser humano fraco, pequeno e desprezível que ele está sendo no momento“.

Entenda o caso

Saulo Pôncio foi flagrado novamente em um momento suspeito com uma mulher misteriosa durante uma festa, mesmo sendo casado com a digital influencer Gabi Brandt. Filho de pastores, o vocalista da banda UM44K conversava ao pé do ouvido da tal morena e chegava a colocar a mão bem perto do bumbum da moça, nos flagras divulgados.

Imediatamente, as imagens viralizaram e o nome do famoso foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. O que mais deu o que falar, porém, foi a atitude de Gabi, que desativou a caixa de comentários em seu perfil no Instagram, impedindo que os fãs opinassem sobre o assunto.

Saulo, após vários ataques recebidos, fez a mesma coisa. Além disso, ele apareceu em um vídeo ao vivo, dizendo que nem tudo é o que parece ser. Ele afirmou que a moça é ex-namorada de um amigo e se revoltou com as insinuações: “Só porque eu tava na parada, aí… ‘ai, porque você tava falando muito perto, você colocou a mão na b*nda dela…’”.

