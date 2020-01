Permanência na Casa Civil é bom para a saúde e o equilíbrio da gestão de Cameli

Fim da crise

A Secretaria de Comunicação do governo anunciou próximo do meio dia desta quinta-feira (9) o fim da crise no primeiro escalão. Ribamar Trindade fica na Casa Civil. Segundo a nota, ele segue fiel ao projeto arquitetado por Gladson Cameli.

Decisão de peso

A decisão de Ribamar Trindade era tão pesada que até deputados de oposição, como o comunista Edvaldo Magalhães, pediram cautela, paciência e o aguardo no desfecho dessa crise. Parecia adivinhar que ele ficaria no comando da pasta mais importante do Palácio Rio Branco.

No dia do fico

Nesta quarta-feira (9) é o dia do fico, refere-se, na história do Brasil, ao dia 9 de janeiro de 1822. Neste dia, o então príncipe regente D. Pedro I declarou que não cumpriria as ordens das Cortes portuguesas, que exigiam sua volta a Lisboa, ficando no Brasil.

Ele fica

Coincidência ou não, o governo decidiu a situação de Ribamar Trindade neste dia histórico. O que é bom para a saúde e o equilíbrio da gestão. Enquanto muitos torceram contra, aplaudiram antecipadamente a suposta saída de Trindade, outros fizeram diferente, até oraram pela sua permanência no governo.

Estado

O problema nesse imbróglio todo é que o Estado não pode esperar. As filas de hospitais, a situação das enchentes dos rios, a sucessão municipal, tem uma série de prioridades que não podem ficar a mercê desse descompasso.

Resolvido

O impasse com relação a procissão de São Sebastião e o apoio do Palácio Rio Branco foi resolvido. A Secretaria de Comunicação do Estado vai atender as demandas da Paróquia administrada pelo Padre Francisco. A Casa tá quieta com o povo dentro.

Cardápio musical

Está tudo certo para o show em março do cantor Alexandre Pires em Rio Branco. Apoio cultural da Aldeia FM vai permitir que um ouvinte sorteado conheça o cantor em seu camarote.

Agenda praiana

Como a coluna adiantou, poucos parlamentares atenderam o chamamento do governador Gladson Cameli que, iniciou o ano, dialogando com sua base. Apenas 7 deputados não saíram do estado com destino as praias do sul e nordeste.

Boa notícia

A Sala de Situação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre trata com muita responsabilidade as cheias de todos os rios. Não haveria notícia melhor do que a informação de não haver possibilidade de cheia histórica este ano.

Dever de casa

A prefeita Socorro Neri tem feito o dever de casa quando o assunto é a possibilidade de enchente. Tem um plano de contingência redondo já executando e preparado para receber os supostos desabrigados.

Investimento

Com os novos investimentos em tecnologia, inclusive históricos, as polícias devem aumentar a dose de respostas no combate ao crime organizado. Pelo menos essa é a garantia dada pelo secretário Paulo César.

Mais policiais nas ruas

Até março, com o chamamento dos contratados da Polícia Civil, mais policiais estarão nas ruas. A tendência é que a sensação de segurança possa aumentar nos bairros da capital que hoje enfrentam riscos eminentes.

