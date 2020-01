Pichação do CV em muro na entrada da Sapolândia ameça de morte quem cometer roubos

No manual da organização, a pratica de roubos por membros de facção, seja do CV, ou do grupo rival, é considerado um crime ‘grave’

O muro da entrada da temida Sapolândia, no Distrito Industrial, em Rio Branco, vem causando terror aos moradores do bairro. A facção Comando Vermelho (CV), emitiu um comunicado, por meio de uma pichação, informando que é ‘crime’ o cometimento de roubos no local.

“Proibido roubo. Sujeito a morte”, informa os caracteres vermelhos, em menção ao CV.

A frase é emblemática, no entanto, no manual da organização, a pratica de roubos por membros de facção, seja do CV ou do grupo rival, é considerado um crime ‘grave’ com penalidades que variam entre uma surra, ou até mesmo, o corte de um dos membros do corpo, muitas vezes, a própria mão do ladrão.

Segundo uma moradora da região, apesar do ato ser um crime, a facção do CV não tolera roubos. “Eles não aceitam porque atrai a polícia e dificulta o tráfico de drogas, por isso, eles tentam manter a área tranquila”, contou, pedindo sigilo em sua identidade.

Um dos últimos casos, ocorreu em Tarauacá, no interior do Acre, um homem de identidade não revelada, levou cerca de 15 ripadas por ter cometido o roubo de uma bicicleta de um morador da região.

