PM age rápido e prende assaltantes com espingarda e simulacro no interior do Acre

Na ocorrência ainda foi apreendida uma espingarda calibre 16 com 2 cartuchos intactos e um simulacro. Os criminosos ainda estavam com a quantia de R$ 140 reais

Três assaltantes foram presos e duas armas de fogo foram apreendidas, na tarde desta sexta-feira (17), no Bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Polícias Militares estavam em patrulhamento de rotina quando o grupamento GIRO visualizou duas duplas em duas motocicletas, trafegando em atitude suspeita. Foi realizado o acompanhamento e, após os indivíduos, abandonarem as motos e empreenderem fuga pulando quintais das residências, os militares fizeram um cerco policial e capturaram 3 envolvidos.

Segundo informações da polícia, os indivíduos são suspeitos de terem realizado um roubo na estrada do Guajará, próximo à ponte do Batista, onde tomaram 2 motocicletas, sendo uma Yamaha XTZ Lander, de cor azul e placa QLU-3360, e uma Honda FAN 150, de cor vermelha e placa NXS-9668, além de uma quantia em dinheiro de R$ 500,00 e um aparelho celular Samsung A30.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, para a realização dos devidos procedimentos.

