PM anuncia que militares envolvidos em troca de tiros com assaltantes serão condecorados

O comandante da Policia Militar, coronel Ulysses Araújo, anunciou por meio da sua página no Facebook que os quatros policiais militares envolvidos na troca de tiros com dois assaltantes, na estrada do Calafate, em Rio Branco, deverão ser condecorados com a mais alta honraria da corporação.

O comandante destacou que após o ocorrido, ficou orgulhoso da atuação dos militares no enfrentamento ao crime. “Hoje nossos heróis e heroínas da Polícia Militar arriscaram mais uma vez as suas vidas lutando a favor do povo acreano”, ressaltou.

Araújo explicou que estavam presentes na ação contra os criminosos, quatro militares, sendo três homens e uma mulher. Segundo ele, ambos agiram no ‘estrito cumprimento do dever legal’. “Os PMs trocaram tiros com meliantes na guerra que travamos todos os dias. No estrito cumprimento do dever legal nossos anjos da guarda da sociedade venceram o mal e retornam ao seio da sua família com a proteção do nosso Deus que luta ao nosso lado. É assim que tem que ser”.

Mesmo anunciando a condecoração dos militares, Ulysses vão divulgou a data, mas frisou que nessa batalha, a polícia vencerá o crime. “O bem sempre vencerá o mal. Serão sim condecorados pelo ato de bravura e coragem”, encerrou.

No início do ano, em uma outra troca de tiros, quando militares agiram contra os criminosos, um outro assaltante acabou morto no ramal do Polo Benfica, em Rio Branco. O comando também irá condecorar os militares.

