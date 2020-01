PM apreende mais de 2 kg de drogas durante patrulhamento na parte alta da capital

A Polícia Militar do Acre (PMAC) desencadeou diversas operações neste início de ano, sem contudo, comprometer o patrulhamento ostensivo nas ruas da capital e do interior do estado.

O resultado são diversas prisões e apreensões, como a que ocorreu na tarde desta segunda-feira, 13, quando policiais militares do 3° Batalhão, responsáveis pelo policiamento da parte alta de Rio Branco, apreenderam 2,1 kg de maconha.

O entorpecente estava sendo transportado por dois homens em veículo pálio de cor prata, no bairro Defesa Civil, quando foram visualizados por uma guarnição que realizava patrulhamento ostensivo e preventivo na rua Vasco.

A dupla recebeu voz de parada, mas desobedeceu e inciou uma fuga que terminou na rua 25 de dezembro, bairro Tancredo Neves. De acordo com os policiais, quando o veículo foi interceptado, o passageiro do carro conseguiu se evadir, provavelmente com uma arma de fogo e uma sacola contendo mais drogas, mas ele não foi localizado.

Mas no interior do automóvel, os militares ainda apreenderam 2,100 kg de maconha. O motorista, um homem de 33 anos, foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

