PM prende jovem, evita homicídio e apreende drogas e arma em Tarauacá

Um jovem de 18 anos foi preso acusado de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e agressão física, na madrugada deste sábado (18), em Tarauacá, no interior do Acre. A polícia ainda impediu que o rapaz matasse outra pessoa durante uma briga.

Polícias militares estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados via CIOSP para intervir em uma briga que estava acontecendo em via pública do município. Ao chegar no local, os agentes conseguiram prender em flagrantes o jovem, que estava agredindo um homem a socos e pauladas.

Após uma conversa com o acusado sobre os motivos das agressões, os militares fizeram uma busca na casa do rapaz e acabaram encontrando cocaína, um revólver calibre 38 com 6 munições, 2 celulares e R$ 320,00.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Tarauacá, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao caso.

