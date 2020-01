Polícia apreende 25 kg de skunk e cinco de maconha no AC; seis pessoas foram presas

Em todas as ações, as drogas era transportada pelos próprios traficantes e com auxilio de "batedores"

O delegado Roberto Lucena, coordenador da Delegacia de Combate ao Narcotráfico ( Denarc), apresentou o resultado de uma grande apreensão de drogas e a prisão de seis pessoas na manhã desta quarta-feira (8), na sede da especializada no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

A preensão do Skunk, foi um desdobramentos da apreensão dos 10 quilos de cocaína na semana passada. Segundo o delegado os agentes continuaram as investigações e conseguiram fazer a apreensão de sei pessoas e de mais 30 quilos de drogas, sendo cinco quilos de maconha e 25 quilos de Skunk.

Em todas as ações, as drogas vinha sempre transportada pelos próprios traficantes e com auxilio de “batedores” (pessoa que vinham na frente para informar se havia barreira policial). Ainda segundo o delegado essas drogas não ficarima no Acre, todas seriam levadas para a região Sudeste, além dos presos, dois carros foram apreendidos.

“Foi uma ação bem êxistosa dos nossos policiais civis, que estavam há bastante tempo atrás desses traficantes e conseguiram fazer a prisão em flagrante delito”.

As prisões aconteceram no Município de Capixaba e na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Montanhês. Sendo que os 25 quilos de Skunk e em Rio Branco foram apreendida cinco quilos de maconha.

Todos os envolvidos e as drogas apreendidas foram levadas para a sede da Denarc e estão agora a disposição da justiça.

