Polícia apreende última dos 10 envolvidos no caso Amanda e Thauã, em Sena

As polícias Civil e Militar de Sena Madureira, apreenderam uma menor de 16 anos envolvida no caso Amanda e Thauã. Ela já havia sido identificada, mas estava evadida em um local de difícil acesso às margens Rio Purus e retornou nesta segunda-feira (27), quando foi apreendida no bairro Segundo Distrito.

Após isso, os policiais levaram a menor infratora à delegacia para os procedimentos cabíveis. Agora são 4 menores apreendidos e seis pessoas detidas acusadas de envolvimento com o caso.

