Polícia deflagra Operação Fecha Fronteira para coibir furtos e roubos de veículos

O secretário de Segurança Pública, coronel Paulo César, anunciou nesta sexta-feira (3) o início da Operação Fecha Fronteira, com objetivo de acabar com o roubo e furto de veículos no Acre.

Com a operação, a polícia visa coibir a ida veículos roubados para os países vizinhos, como Bolívia e Peru. “São onze pontos de abordagem com o objetivo de reprimir roubo e furtos de veículos, bem como ações de criminosos que envolvem assassinatos de rivais faccionados”, declarou.

O tenente-coronel Atahualpa, destacou que a operação vai iniciar em Rio Branco. “Mas se estende ao longo de toda a fronteira do Acre. “Temos também abordagem à pessoas, veículos”, explicou.

As forças de segurança do Acre, montaram um aparato policial está mobilizado em todas as pontes da capital, com tendas e banheiro químicos para os policiais envolvidos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários