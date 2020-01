Polícia Militar prende dois homens com armas de fogo na baixada

Guarnições de Rádio Patrulha do 1° Batalhão prenderam, durante o serviço deste sábado, 18, dois homens na região da Baixada da Sobral. Na ação, duas armas de fogo foram apreendidas, além de cartuchos.

Segundo informações das guarnições, os militares foram acionados via CIOSP para realizarem uma averiguação, onde um homem que havia cortado sua tornozeleira eletrônica, estaria andando pelos quintais das residências da região.

A equipe policial imediatamente se deslocou ao local, onde conseguiu realizar a abordagem. Com o homem foi encontrada uma arma de fogo, com seis cartuchos calibre 28. Em sua residência foi encontrado outro armamento e mais um homem foi preso no imóvel.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).