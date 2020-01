Prefeito em exercício, Antônio Morais, visita obras da Prefeitura na regional do Calafate

Conforme planejamento da Prefeitura de Rio Branco, determinado pela prefeita Socorro Neri, as equipes continuam trabalhando diariamente, mesmo no inverno, em diversas frentes de serviço, como drenagem, recuperação de vias estruturantes, corredores de ônibus e também em algumas ruas secundárias para garantir a trafegabilidade nas principais vias da cidade.

Na manhã desta quarta-feira, 30, o prefeito em exercício, vereador Antônio Morais, foi ver de perto o trabalho que está sendo realizado na regional do Calafate, acompanhado pelo secretário municipal adjunto de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Marcos Venício, e o presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), Marco Antônio Rodrigues.

“A prefeita Socorro Neri determinou que as equipes entrassem aqui no bairro e realizassem o trabalho. Aqui tem linha de ônibus e é um lugar problemático, mas, graças a Deus o que estamos vendo é que a Prefeitura de Rio Branco está fazendo um trabalho de excelência melhorando a trafegabilidade, dando condições para as pessoas andarem pelas ruas. São crianças, idosos, cadeirantes que precisam dessas benfeitorias e a prefeita Socorro Neri é sensível a isso. Eu fico feliz porque a comunidade precisa dessa atenção”, disse Morais.

A presidente da Associação de Moradores do bairro Waldemar Maciel e conselheira presidente do Conselho de Urbanização da Regional do Calafate, Leoneide Oliveira, acompanhou o prefeito em exercício na visita ao bairro. Além do local onde os serviços estão sendo executados, na Rua Flamengo, também estiveram nas ruas Aracaju, Sergipe e Buriti.

“A gente fica muito satisfeito vendo a Prefeitura trabalhando no nosso bairro, trazendo as melhorias que nós precisamos e nós só temos a agradecer a prefeita Socorro Neri”, comentou ela.

Um dos moradores mais antigos, Raimundo Nonato Porfiro, ao passar pelo local também opinou. “Nós estávamos precisando desse trabalho da Prefeitura e estamos todos aqui na certeza de que vai melhorar”, destacou.

Na condição de presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador Antônio Morais está desde terça-feira, 28, como prefeito em exercício Rio Branco uma vez que a prefeita Socorro Neri encontra-se cumprindo agenda em Brasília em busca de recursos financeiros para execução de projetos em diversas áreas do desenvolvimento do município.

