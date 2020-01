Prefeitura de Acrelândia anuncia revogação de processo seletivo

Triste notícia para os concurseiros do Acre. A Prefeitura de Acrelândia publicou em diário oficial o anúncio de revogação do processo seletivo com edital de nº 02/2019, que tinha como finalidade a contratação temporária de servidores para o preenchimento de 26 vagas na Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação.

De acordo com o texto publicado, haverá readequação do edital do referido processo seletivo, ante as disposições da lei Municipal nº 635, de 22 de novembro de 2017, bem como para melhor atender os princípios constitucionais e determinações legais.

Não há previsão para nova publicação.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários