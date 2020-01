Prefeitura de Brasiléia começa 2020 pagando novo piso salarial para Educação, ACS e ACE

Educação de qualidade se faz com trabalho, investimentos e professores valorizados, qualificados e motivados.

Mantendo o compromisso firmado, a Prefeitura de Brasiléia realiza reajuste de 12,84% dos salários dos professores, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/08, e reajuste na tabela de progressão salarial, conforme previsão da Lei Municipal nº 647/02, o aumento vai beneficiar também o pessoal de apoio.

Na prática, cada servidor receberá seu reajuste conforme seu tempo de serviço, que variam entre R$ 200,00 à R$ 400,00 reais.

Ressalta-se que mesmo com a crise financeira que assola o país, esta é a primeira vez na história do município de Brasiléia que a atualização do piso salarial federal do professor é cumprida espontaneamente, garantindo ao professor da rede municipal o compromisso com a categoria de promover seu reajuste salarial no tempo devido.

A valorização do servidor também é estendida aos ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e ACE (Agentes de Combate a Endemias), que em cumprimento da Lei Federal nº 13.708/18, receberão seus salários de janeiro com o reajuste de do piso salarial dos Agentes de Combate às Endemias espontaneamente.

O Secretário de Administração Francélio Carneiro destacou: “Enquanto muitos municípios não pagam o piso salarial das categorias, mesmo com a de redução dos repasses do Governo Federal, a Prefeita Fernanda Hassem, não mediu esforços para cumprir com o compromisso firmado em realizar todos os reajustes salariais devidos a seus servidores”, finalizou.

Os novos salários passam a vigorar a partir de janeiro de 2020 e fazem parte da política de valorização do servidor público, juntamente com os acordos firmados com as categorias.

