Prefeitura de Brasileia realiza mutirão de prevenção da dengue

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Saúde lançou quarta-feira, 29, mutirão de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti na Unidade Básica de Saúde Raimunda Antônia de Araújo. Logo após o lançamento as visitas iniciaram nos bairros Marcos Galvão e 28 de maio, as visitas nestes dois bairros acontece devido o maior foco do mosquito.

Equipes da Secretaria de Saúde, Agentes de Endemias e Agendes de Saúde, realizam panfletagem e orientando a população sobre os riscos da dengue e quais medidas devem ser adotadas para evitar a proliferação do mosquito, bem como prevenir a doença.

O mosquito Aedes aegypti se multiplica em caixas de águas abertas, pneus, vasos e qualquer material que acumule água parada. E importante que além do trabalho das equipes d a população pode prevenir os focos da doença ao adotar as estratégias de combate ao mosquito. Colocar areia nos vasos de planta ao invés de água, não jogar lixo e entulho em locais sem coleta, Limpar calhas d’água; Não deixar água parada em garrafas, tampas, baldes, bacias, pneus; Colocar água sanitária nos ralos.

