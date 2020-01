Prefeitura de Cruzeiro do Sul convoca aprovados no concurso para prova de títulos

Os candidatos devem acessar o site do IBFC e encaminhar via internet toda a documentação

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) no uso de suas atribuições legais, tornam pública a convocação dos candidatos aprovados no concurso público, para a prova de títulos.

Os candidatos habilitadas devem acessar o site do IBFC e encaminhar via internet toda a documentação solicitada entre 8 a 13 de janeiro.

“Quaisquer dúvidas podem ser sanadas pelo portal do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação ou na Secretaria Municipal de Administração. Vale salientar que o candidato é responsável por toda a documentação. A relação das mesmas e todas as orientações estão no edital de convocação no site do Ibfc. Fiquem atentos aos horários e datas para entrega dos títulos”, informou o secretário de planejamento, Manuel Orleilson.

CONFIRA O EDITAL!

