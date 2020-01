Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza operação tapa-buracos na Vila São Pedro

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início nesta terça-feira, 28, à operação tapa-buracos da Vila São Pedro. Inicialmente está sendo realizada o fechamento dos buracos e, posteriormente, a via será pavimentada.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Obras atua em diversas frentes de trabalho de infraestrutura e saneamento. Para o morador da Vila São Pedro, Mágino Soares, a ação vai gerar mais segurança para todos.



“Para nós essa obra de pavimentação é muito importante, pois melhora o acesso e gera segurança. Temos visto a luta do prefeito, que não mede esforços para atender nossas dificuldades”, endossou Soares.

O recapeamento da AC 407 (trecho que perpassa a vila) é de responsabilidade do Estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Deracre). Mas, devido a ausência do órgão e do comprometimento do prefeito Ilderlei Cordeiro com a população, a gestão assumiu a manutenção de alguns trechos da rodovia.

Segundo o subprefeito da Vila São Pedro, Aldemir Leite, o Deracre não deu retorno. “Já faz um bom tempo que a gente luta, fui inúmeras vezes ao Deracre para falar da nossa situação e nada foi feito. Mas, graças a sensibilidade e compromisso do prefeito, a via principal da nossa comunidade está sendo pavimentada. Agradeço ao prefeito por esse benefício que chega a todas as famílias”, disse.

