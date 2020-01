Prefeitura de Feijó lança novo edital de processo seletivo; salários de R$ 13 mil

A Prefeitura de Feijó, interior do Acre, tornou público o edital de Processo Seletivo nº 001/2020 destinado a seleção de profissionais temporários para compor o quadro de servidores da Secretaria de Saúde. De acordo com informações vindas do município, a seleção visa a contração de dois profissionais, além de formar cadastro de reserva. O processo oferta duas vagas para contratação imediata, em cargo de nível superior, para: Médico de Estratégia de Saúde da família, em regime de designação temporária.

O vencimento ofertado é de R$ 13.125,00 por jornada de 40 horas semanais trabalhadas. Para concorrer ao cargo é necessário ter concluído curso de graduação em Medicina, com diploma registrado no MEC ou Instituição autorizada por Lei e registro no respectivo órgão da Classe (CRM).

Os interessados em participar deste processo seletivo devem realizar suas inscrições até o dia 14 de janeiro de 2020, por meio do site oficial do município: www.feijo.ac.gov.br. Lá, você também encontra o edital do certame, cronograma e tira suas dúvidas.

