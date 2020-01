Prefeitura de Rio Branco realiza reforma na Praça do Relógio, no Centro da Capital

Como parte do programa de revitalização e manutenção da praças da cidade, a Prefeitura de Rio Branco está realizando uma reforma geral na Praça do Relógio situada no Centro, em um dos pontos mais tradicionais, na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Rui Barbosa.

Além de 20 boxes, onde são comercializados alimentos e outras utilidades como material de papelaria e serviços de copiadoras, o local abriga um dos principais e mais antigos pontos de taxis da cidade que serão totalmente revitalizados, segundo informou o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Marcos Venício.

O taxista Manoel Soares, que utiliza o ponto de táxi da Praça do Relógio há 17 anos, é um dos que está satisfeito com a obra. “É uma benção porque fazia tempo que estava precisando dessa reforma aqui.”, destacou.

Dentre as principais ações estão previstos serviços de recuperação do piso, das instalações sanitárias, da cobertura, do mobiliário urbano como bancos e lixeiras, revisão da iluminação e a atual estrutura do abrigo dos taxistas. A área total de intervenção é de 678,33 metros quadrados.

A previsão é de que obra, iniciada no mês de dezembro, deva ser entregue pela prefeita Socorro Neri aos permissionários e usuários do espaço no próximo mês de fevereiro.

Ainda de acordo com o secretário Marcos Venício, trata-se de uma orientação da prefeita Socorro Neri realizar a ação nesta e em outras praças da cidade para garantir espaços públicos funcionais, bonitos e que proporcionem qualidade de vida aos moradores e moradoras de Rio Branco a quem conclama para que contribuam com a manutenção.

“É importante que a comunidade faça sua parte para que essas reformas durem o tempo previsto. É necessário que as pessoas cuidem não deixando vândalos quebrarem equipamentos ou utilizar os espaços de forma inadequada”, disse.

