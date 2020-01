Preso do monitoramento eletrônico é alvejado a tiros no bairro da Vitória, em Sena

O presidiário Jeferson Damascena da Silva, de 23 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, nas imediações de sua casa, no bairro da Vitória, onde cumpria pena através do monitoramento eletrônico. Atingido com um tiro nas costas, ele deu entrada no ponto socorro de Sena Madureira.

De acordo com testemunhas, Jeferson foi surpreendido por dois criminosos em uma moto que chegaram atirando com revólver e pistola, no entanto, somente um tiro atingiu a região das costas do mesmo.

A tentativa ocorreu às 18 horas, do dia 1° de janeiro, na rua Antonio Soares da Silva, bairro da Vitória. A polícia militar prendeu alguns suspeitos, mas foram liberados em seguida por falta de reconhecimento por parte da vítima.

Jeferson cumpre pena no monitoramento eletrônico há mais de um ano, por roubo, e se mudou para o local há pouco tempo. O motivo do crime ainda não é sabido. O presidiário segue em recuperação.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários