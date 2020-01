Projeto de biodigestores e energias renováveis é apresentado pela Tecnologia do Estado

O secretário de Indústria, Ciências e Tecnologia (Seict), Anderson Abreu, e o coordenador de Relações e Incentivo à Industria e Comércio, Francisco Ernandes Negreiros, tiveram agenda cheia em Cruzeiro do Sul nesta terça-feira, 28. À tarde, reuniram-se com o prefeito em exercício do município, Francisco Rodrigues, para tratar sobre o projeto da implantação de biodigestores e energias renováveis na região do Vale do Juruá.

O intuito da reunião, que contou ainda com a presença da chefe de gabinete Idelcleide Lima, foi a formalização da parceria com a prefeitura, que indicará produtores rurais aptos a fazerem parte do programa, visando o incentivo do plantio de café na região.

Num segundo momento, está previsto o envio dos técnicos da Seict para verificar, in loco, se os indicados estão aptos para o trabalho. “Que este seja o primeiro de vários projetos que realizaremos no Vale do Juruá. Um local com tanta importância para o estado e com grande potencial de produção e desenvolvimento merece nossa atenção especial”, afirma o secretário. A proposta integra energias renováveis com placas solares para iluminação das propriedades, acionamento de bomba para irrigação de café e biodigestor para consumo na cozinha, propiciando a produção de biofertilizantes para serem utilizados na lavoura.

Evento Sescoop/AC

Pela parte da noite, participaram do Encontro sobre Cooperativismo de Crédito no Senac/Centro, com o tema “Cooperativismo de Crédito como um instrumento de desenvolvimento econômico e social do Vale do Juruá”. O evento foi promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Acre (Sescoop/AC), Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), juntamente com as cooperativas crédito, Sicoob UNIRBO, Sicoob Credisul, Sicoob Acre, Sicredi, Capital Credi, Fieac, Sebrae, Seict, Sepa, Acecs, Fecomercio e Governo do Estado.

O secretário da Seict participou como um dos palestrantes convidados. Nesta quinta-feira, 29, estão previstos encontros com cooperativas e representantes da área de piscicultura.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários