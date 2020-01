Promoção de janeiro: drenagem linfática por R$65 na Clínica Simone Brito

PROMO SB

Gente, não dá para perder a super promoção da Clínica Simone Brito para este mês de janeiro. Dá só uma olhadinha nesses pacotes. Corre e agende seu horário pelo número (68) 3223-2999 e não perca essa oportunidade.

CAFÉ DA MANHÃ VIA VERDE SHOPPING

Grupo Saphyr, responsável pelo Via Verde Shopping, o shopping dos acreanos, neste sábado, 1º, promove café da manhã aos colunistas sociais e influenciadores digitais, para apresentar o novo superintendente e as muitas novidades que teremos para este ano. Obrigada pelo convite.

Click da competente cardiopediatra, dra Melissa Chaves Vieira Ribera ao lado do marido, também cardiopediatra Ricardo Ribera e do primogênito, Daniel, que no domingo reuniu a família e amigos para comemorar em grande estilo a chegada de seus 4.0. Parabéns!

B-DAY LEANDRO

Renomado arquiteto Leandro Rocha reuniu amigos íntimos e familiares na sexta, 24, nos domínios do buffet Afa Jardim para muiiiitos brindes em torno da chegada de seus 3.0. Com um projeto incrível na decor, vinda toda de Fortaleza-CE by Lenzi Decorações, deixou o Afa Jardim, incrivelmente, redecorado, chic, alegre, fino e descontraído. As ilhas gourmet’s espetacularmente deliciosas do buffet Afa, com destque para as espetadas de tâmaras e damasco com fruta e o risoto de damasco com brie e nozes, arrasaram como sempre! Com um palco e iluminação nota 10, a cargo da Start Som e Falamansa, Chris Guto e Banda, Luan Lima e Banda, Dj Alessandro levaram os convivas a pista de dança até as 6 da matina. A mesa de doces ficou divina e colorida, elogiadíssima pelos convidados, com bolo by Jeane Almeida e Bendito Doces e Café, dando mais charme ao ambiente. Destaque para o BarMan Wanesso, responsável pelos drinks da noite, que também, recebeu inúmeros elogios. Wisky Old Par, Gin & Tônica, drinks com vodka e cerveja Itaipava deixaram a noite mais agradável. Confiram alguns flashes sob as lentes de Lenno Fotos!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários