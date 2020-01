Reeducandos confeccionam camas para UPA de Cruzeiro do Sul

Boa notícia 😍

Começamos nosso Caderno ContilNet com uma notícia vinda de Cruzeiro do Sul: uma parceria entre o Instituto Penitenciário do Acre (Iapen), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e a Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul viabilizou a construção de camas, beliches, para a unidade de saúde.

O material foi confeccionado pelos reeducandos da penitenciária Manoel Neri.

Parceria 💪

Ao site Juruá Online, Macson Rosas, diretor da UPA de Cruzeiro do Sul, agradeceu pela parceria. “A nossa equipe percebeu a necessidade de melhorar e ampliar o repouso dos servidores e a partir disso surgiu essa parceria, que deu um excelente fim à madeira apreendida. Agradeço aos gestores do Imac e Coordenação regional de saúde, gerência da primeira Ciretran e complexo penitenciário pelo apoio”, disse.

Chuvas 💧

Friale: “As chuvas intensas voltaram ao Acre. Desde a noite da última segunda-feira, uma forte massa de ar úmido chegou ao estado e às regiões próximas, com ventanias e muitos raios, inclusive, em Rio Branco”.

Milhares 💦

Mais de 30.000 descargas elétricas entre nuvens ocorreram em Rio Branco, entre 18h e 23h de segunda-feira (27), com uma média aproximada de 2 raios por segundo. Ventos com rajadas de 40km/h foram registrados em Rio Branco entre 4h e 6h da manhã desta terça-feira.

Nível das chuvas ☔

Na terça-feira (28), até as 15h, o acumulado de chuvas das últimas 24 horas foi significativo. Choveu:

– 79mm, em Rio Branco (alto curso do rio Rola);

– 78mm, em Porto Acre;

– 41mm, em Brasileia;

– 31mm, em Xapuri.

