Reunião de emergência entre Gladson e deputados da Base deve ser adiada 

Por conta de um início de crise no governo, após a saída de Ribamar Trindade da Casa Civil, foi cogitada uma reunião envolvendo o governador Gladson Cameli (Progressistas) e da base de deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quinta-feira (8).

No entanto, em contato com fontes do Palácio Rio Branco, foi dito ao ContilNet que é praticamente impossível que essa reunião pessa ocorrer, haja vista que a maioria dos parlamentares estão em viagens para fora do estado, ou no interior do Acre.

O líder do governo Gehlen Diniz e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, não estão em Rio Branco, bem como o primeiro secretário da Casa do Povo, Luiz Gonzaga (PSDB) e o deputados deputado Luiz Tchê do PDT.

