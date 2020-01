Rio Acre continua enchendo na Capital e amanhece 42 cm acima da cota de transbordo

No interior o Rio acre segue baixando o nível, já o Riozinho do Rola, principal afluente, segue subindo

O Rio Acre segue aumentando em raio Branco. Medição realizada às 6 horas da desta sexta-feira (10) pela Agência Nacional de Águas (ANA) mostra que o manancial está com 14,42 metros.

O número mostra que o nível está marcando 42 cm acima da cota de transbordamento. Esses dados mostram que com a elevação, mais famílias estão atingidas com a cheia.

Segundo informações repassadas pelo major do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão, o número de famílias desalojadas é o mesmo: cinco em Rio Branco. “Aumentou apenas o número de famílias atingidas, são mais de 20”, explicou.

No interior do Acre, alguns mananciais seguem subindo, enquanto outros apresentam vazantes desde quinta-feira. Em Cruzeiro do Sul, o nível marca 12,10 metros e em Sena Madureira, 12,70 metros.

