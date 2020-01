Rio Acre inicia vazante na fronteira após três dias de grande tensão

A notícia não poderia ser melhor, após longos três dias de enchente na fronteira do Acre, o rio Acre começa o recuo tão esperado. A subida do nível do rio fez que com que es prefeituras de Brasiléia e Epitaciolândia, realizasse algumas retiradas de famílias que moram na parte baixa.

O seu ápice ficou próximo a 11,70mt por volta do meio-dia desta quarta-feira, dia 8. Somente pela manhã, após a prefeitura enviar uma equipe para tentar registrar a vazante que vinha de Assis Brasil, foi possível registrar que estaria próximo.

Continuar lendo a matéria

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários