Rio Acre sobe 57 centímetros em menos de 9 horas e preocupa autoridades na capital 

Em uma nova medição realizada pela Agência Nacional de Águas (ANA) às 15 horas, mostrou que o nível do Rio Acre subiu 57 centímetros em menos de 9 horas. O manancial que na manhã desta quinta-feira (2)estava em 11, 40 metros, agora está com 11, 97 metros. A prefeitura de Rio Branco já iniciou as limpezas no Parque de Exposições, para eventual enchente.

Apesar da velocidade, o aumento ainda não faz o rio se aproximar da cota de alerta que é de 13,70 metros, contudo, deixa as autoridades atentas quanto a uma possível cheia repentina do manancial.

. Outro rio que vem subindo consideravelmente, é o Rio Tarauacá que está com 9, 35 metros, 65 centímetros a mais que o registrados na manhã de hoje, onde os dados apontava 8 metros e 70 mm.

