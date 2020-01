Rio Acre ultrapassa cota de transbordamento e pode deixar famílias desabrigadas na Capital 

Na manhã desta quarta-feira (8) a Agência Nacional de Águas (ANA) informou que o Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento em Rio Branco. A medição feita às 6 horas, mostra que o rio está com 14,02 metros. Com o início da cheia, o risco das famílias ficarem desabrigadas, se torna cada vez mais iminente.

Mesmo sem registros de chuvas nas últimas 24 horas, a vazante no Riozinho do Rola, principal afluente do Rio Acre, ocasiona o aumento do manancial.

Por estar no início do transbordo na cidade, o major Cláudio Falcão destacou que até o momento ainda não há famílias atingidas pela cheia. “Ainda não. Estamos bem no início do transbordamento, por isso não afetou. Agora pela manhã será feito visitas a bairros e levantamento de dados”, declarou.

A Prefeitura já iniciou a construção de 100 abrigos no Parque de Exposições para acolher famílias que eventualmente fiquem desabrigadas pela cheia.

