Rio Branco: Prefeitura amplia serviços de limpeza urbana

Em 2020, a gestão do município intensificou as ações de limpeza urbana e melhorias de vias, diariamente são recolhidos cerca 110 toneladas de lixo domiciliar no perímetro urbano da Capital.

Para garantir o escoamento das águas das chuvas nas galerias pluviais e evitar alagamentos nas vias, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), realiza a limpeza diária da rede de drenagem em todas as regiões da cidade.

O Município ampliou, em caráter emergencial, os serviços de limpeza urbana e manutenção viária (operação tapa-buracos) em toda a cidade, durante a (Operação Inverno), deflagrada no início do mês de janeiro.

Como medida preventiva, a prefeita Socorro Neri orientou as equipes responsáveis pelos serviços de higienização da cidade e recuperação de vias para dar prioridade à manutenção, ampliação e melhoramento dos serviços de capina e roçada, limpeza dos córregos, bueiros e tapa-buracos, especialmente no início do período chuvoso.

A operação tapa-buracos segue dando manutenção simultânea, nesta segunda-feira (27), em 16 bairros. Paralelo a isso, a SMZC também realiza desobstrução de córregos e pequenos igarapés. No bairro Tiradentes a Zeladoria está realizando a limpeza no Igarapé Amaro.

Osmildo Ferreira da Silva, presidente do bairro Vila Tiradentes, destacou a importância dos serviços de limpeza do bairro. “Primeiro é mais um benefício para a população do Conjunto. Veja, esse igarapé nunca tinha sido desobstruído pelo poder público em nenhuma gestão, desde sua fundação em 1992. Nesse caso específico, o que está sendo feito pela prefeitura, permite a fluidez da água e evita alagação urbana. Essa intervenção é formidável por que também evita, doenças e a invasão de animais peçonhentos nas residências. É uma ação que também demostra a sensibilidade da prefeita Socorro Neri com as pessoas da cidade. Gratidão é a palavra, pelo bom serviço que está sendo feito”, ponderou Osmildo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários