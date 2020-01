Roubo a casa de deputada estadual do MT: mais um suspeito é preso no Acre

Policiais do AC e MT prendem mais um suspeito do roubo a casa de deputada estadual

As Polícias Civis do Acre e Mato Grosso cumpriram no final da tarde desta quarta-feira (8) mais um dos mandados de prisões da Operação Judas Iscariotes, deflagrada na segunda-feira para cumprimentos de mandados relativos à investigação do roubo ocorrido na casa de uma parlamentar estadual.

De acordo com informações da imprensa de MT, o suspeito de envolvimento no crime foi preso na cidade de Epitaciolândia, na região sul do Acre, no momento em retornava da Bolívia. Ele é morador de Cuiabá e será conduzido posteriormente para Mato Grosso.

Foram cumpridos até o momento três prisões, dos cinco mandados da Operação Judas Iscariotes contra suspeitos de envolvimento no roubo ocorrido na casa da deputada estadual Janaina Riva, em Cuiabá, no dia 24 de dezembro passado.

