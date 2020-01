Secretaria de Educação e Emater vão criar convênio para produzir hortaliças nas escolas

A Secretaria de Estado de Educação, em parceira com a Empresa de Extensão Agrícola do Estado do Acre (Emater-AC), vai implantar um amplo processo de construção de hortas em escolas públicas estaduais. Trata-se de um projeto que deve beneficiar as escolas, mas também a comunidade no entorno dos estabelecimentos escolares, com a produção de hortaliças e outros produtos de consumo.

O anúncio foi feito de forma conjunta em Rio Branco, na manhã desta terça-feira (7), pelo secretário de Educação, Mauro Sérgio, e o diretor-presidente da Emater-Ac, Tião Bocalom. De acordo com os dois assessores do governo Gladson Cameli, o projeto será iniciado assim que as aulas estaduais forem retomadas. “Todos sabem que, no Acre, a nossa Emater-AC estava no caixão, para ser liquidada. Nós tivemos que atuar de forma a reestruturar. Vamos fazer um concurso para contratar mais 150 técnicos, para o início do ano. Nós não temos no momento cem técnicos e com o os novos contratados serão 150 mil famílias atendidas”, disse Bocalom. “Para se ter uma ideia da nossa desestrutura, temos apenas quatro motos para ir à campo”, disse Bocalom.

De acordo com o diretor presidente da Emater, assim que o concurso for estruturado e com os novos técnicos atuando –além da previsão de outros 150 técnicos para o ano de 2021 – a ideia é que, até o final do governo Gladson Cameli, em 2022, o atendimento seja da ordem de 90 % da população rural do Acre. “Esse projeto, em parceria coma a secretaria de Educação, é fundamental porque nossos técnicos vão estar em cada um dos municípios, onde há escolas estaduais. Uma coisa fundamental da gente fazer a horta na própria escola, é que o projeto vai procurar envolver as crianças e de repente despertar nos estudantes o sentimento de que a agricultura é também é uma coisa que gera riqueza”, disse Bocalom. “O aluno que aprende a fazer horta na escola, pode também querer fazer sua hortinha em casa. A ideia é incentivar as crianças com a cultura agrícola. O campo acreano está velho. La na zona rural só estão os velhos, porque os jovens saíram dos do campo e nós ter que trazer isso de volta”, disse o dirigente da Emater.

O secretário Mauro Sérhio celebrou o acordo com a Emtaer e disse que isso permitirá à Secretaria de Educação desenvolver um ousado projeto agrícola para o Acre. “Vamos criar hortas nas escolas e teremos a assistência da Emater e criar uma nova cultura de que é possível empreender e gerar renda nas escolas”, disse Mauro Sérgio”, disse.

