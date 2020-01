Sem coligações proporcionais, partidos correm contra o tempo para formar chapas

Corrida contra o tempo

Começa a corrida contra o tempo dos partidos que precisam formar chapas para vereador para eleições deste ano. Será o primeiro ano sem coligações proporcionais, o que exige uma maior envergadura.

Mandatos assustam

Os partidos que tem vereador encontram muitas dificuldades para formar chapa. É que para muitos concorrentes, o mandato é sinônimo de vantagem na corrida por votos. Uma das saídas é a janela partidária.

Janela em abril

Somente a partir de abril de 2020 é que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deverá abrir uma janela para que vereadores no exercício do cargo possam trocar de partido sem perda do mandato. O período, denominado “janela partidária”, é de 30 dias.

Interior

No interior, muitos vereadores aguardam “a janela eleitoral” para mudar de partido. Em Senador Guiomard, pelo menos quatro já tem endereço certo. Um deles, é o Gilson da Funerária, que deverá se filiar ao Solidariedade e ser pré-candidato a prefeito.

Força-Tarefa

Governador Gladson Cameli determinou ao chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, convocar uma força-tarefa para resolver os gargalos da secretaria de saúde. Segundo Cameli, esse é um ano para conquistar avanços no setor.

Elogios

O governador durante seu programa na Rádio Aldeia, elogiou a postura dos médicos e o movimento pela saúde iniciado no final de semana. Para ele, todos devem se unir para salvar vidas, desde o médico ao faxineiro. “Estamos falando de vidas, não dá para esperar” disse o governador do Acre.

Afastadas

As irmãs que foram alvo da operação da Polícia Federal em Capixaba estão afastadas dos cargos no município. O defensor do caso pediu o afastamento de forma estratégica e garante que as clientes são inocentes.

Neri na disputa

Não duvidem da capacidade da prefeita Socorro Neri disputar a reeleição. Bem assessorada politicamente e, tecnicamente fazendo um mandato redondo, ela reúne as características mais importante para concorrer ao cargo.



Vanda é candidata

A deputada federal Vanda Milani é pré-candidata à prefeitura de Rio Branco. Tem garantido isso aos eleitores mais próximos, principalmente na região do Segundo Distrito onde tem grande prestígio eleitoral.

Jorge fora do quadro

O Senador Jorge Viana tem dito aos amigos que não vai arriscar uma candidatura à Prefeitura de Rio Branco. Uma derrota esse ano o tiraria de qualquer disputa majoritária em 2022. Como JV não é burro, o melhor que ele faz é ficar quieto, mesmo sendo a figura mais importante do PT no Acre.

Após o carnaval

Mesmo com as movimentações iniciais das siglas partidárias, a coisa deve esquentar mesmo após o Carnaval deste ano que acontece na última semana de fevereiro. Até lá, muito tubo de ensaio será lançado nas redes.

MDB à deriva

As investidas do deputado Roberto Duarte contra a gestão estadual colocam a cada dia o seu partido, o MDB, à deriva. Duarte não critica apenas o governo, deveria imaginar que os cargos estratégicos dessa gestão estão nas mãos do seu partido. É fogo amigo.

Denúncia

Pode espocar na quarta-feira de cinzas uma denúncia pesada contra políticos acreanos. Ela vem do setor produtivo. A coluna teve conhecimento de arrecadações visando as eleições deste ano. Se vier à baila, vai envolver nomes fortes e muito conhecidos.

Nome forte

O setor madeireiro estuda a possibilidade de apresentar um nome forte para concorrer as eleições municipais. Os empresários chegaram à conclusão de que precisar estar melhor representados politicamente. Após o Carnaval, será conhecido o pré-candidato do grupo.

