Servidor da prefeitura é preso por crime de peculato em Sena Madureira 

No fim da tarde de quinta-feira (30), um servidor público da prefeitura Municipal de Sena Madureira, no interior do Acre, foi preso em flagrante pelo crime de peculato.

Segundo informações repassadas ao ContilNet, o homem identificado por Paulino estaria usando o veículo do município para fazer serviços particulares a terceiros.

Nas imagens enviadas, o motorista é flagrado retirando latas de tintas do veículo.

Peculato é um crime que consiste na subtração ou desvio, mediante abuso de confiança, de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável, para proveito próprio ou alheio, por funcionário público que os administra ou guarda. É um dos tipos penais próprios de funcionários públicos contra à administração em geral. O acusado pode pegar de 2 a 12 anos de reclusão.

