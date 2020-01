Sexta-feira quente, com chuvas passageiras e pontuais, prevê Friale

Previsão

Friale: “No Acre, tempo quente, com sol e nuvens. Poderão ocorrer chuvas passageiras e pontuais, principalmente no leste e no sul do estado. A umidade do ar mínima, na parte da tarde, varia entre 45 e 65%, no leste e no sul do estado, e entre 40 e 60%, nas demais áreas”.

Temperaturas

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 23 e 25ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC.

.

Inflação

O IBGE divulga ainda hoje a inflação oficial de 2019. A expectativa do mercado é de que o índice dos preços fique em 4,13%, se aproximando da meta do governo, que é de 4,25%. Em 2018, a inflação ficou em 3,75%.

‘Rare’

G1: “Aos que achavam um charme o canto sibilante e sussurrado de Selena Gomez, um aviso: Rare, terceiro álbum solo da cantora e atriz americana de 27 anos, não é tão cochichado assim. Mais solta e articulada, Selena escancara a boca para cantar no melhor disco da carreira. É possível dançar em músicas como a esperta “Look at her now”, mas o repertório é mais cadenciado”.

Larissa

Larissa Manoela é o assunto do dia. Ela vai estrear uma série na Netflix, plataforma de streaming, e seu nome é o assunto mais comentado do Twitter na manhã desta sexta-feira (10).

Bom dia!

